Nach Wahlsieg in Berlin

Wie der Landesverband mitteilte, sollen die Vorgespräche der Vorbereitung von Sondierungen dienen. Über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen soll auf einem Parteitag am Freitag abgestimmt werden. Die Landesvorsitzenden der Berliner Linken, Wolter und Maximilian, äußerten sich hierzu zuversichtlich.
Die Linke hatte am Sonntag die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewonnen. Ihre Pläne zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen und ihr Umgang mit Antisemitismusvorwürfen stoßen bei anderen Parteien aber auf Kritik. Der Berliner Grünen-Europaabgeordnete Lagodinsky forderte die Linke auf, Mitglieder mit antisemitischen Positionen auszuschließen.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.