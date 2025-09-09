Unterleib-Äußerung

Seine jüngste Interviewäußerung zeige, dass für den bayerischen Ministerpräsidenten eine Frau offenbar nur dann etwas wert zu sein scheinen, "wenn man sie für die Fortpflanzung benutzen kann". Söder hatte sich gestern in der FAZ zur Internationalen Automobilausstellung gesäußert. Dabei ließ er sich mit dem Satz zitieren: "Ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eineDameohne Unterleib."
Die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Brantner, warf Söder Sexismus vor. Hinzu komme "Grünen-Hass". Ohne dies und ohne "Würstchen" sei Söder auch nur "ein Mann ohne Auferksamkeit".
