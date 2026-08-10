Vor Landtagswahl

Parteivorsitzender der Linke Luigi Pantisano (picture alliance / photothek.de / Yona Elsner)

Im ZDF erklärte Pantisano, die Linke habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie Verantwortung für dieses Land übernehme - etwa in Thüringen und Sachsen. Es gehe vor allem darum, eine AfD-Regierung zu verhindern. Pantisano fügte hinzu, die Frage sei nun, ob auch die CDU angesichts der Umfragen bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. Die AfD liegt in den Umfragen weit vorn.

Bislang schließt die Landes-CDU von Ministerpräsident Schulze sowohl eine Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linkspartei aus. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.