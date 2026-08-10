Vor Landtagswahl

Parteivorsitzender der Linke Luigi Pantisano (picture alliance / photothek.de / Yona Elsner)

Im ZDF erklärte Pantisano, die Linke habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie Verantwortung für dieses Land übernehme - etwa in Thüringen und Sachsen. Es gehe vor allem darum, eine AfD-Regierung zu verhindern. Die Partei liegt Umfragen zufolge weit vorn. Der CDU-Politiker Schulze als derzeit amtierender Ministerpräsident wäre deshalb für eine Wiederwahl auf die Stimmen der Linkspartei angewiesen.

Schulzes' CDU schließt sowohl eine Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linkspartei aus. Pantisano betonte, die Frage sei also, ob Schulze angesichts der Umfragen bereit sei, Verantwortung zu übernehmen.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.