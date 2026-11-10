Eva von Angern wird in der Ministerpräsidentenwahl antreten. (Sebastian Willnow / dpa)

Zuvor hatte sich bereits der Landesvorstand der Linken dafür ausgesprochen, dass sie an den ersten beiden Wahlgängen teilnehmen soll. Von Angern erklärte, sie stehe mit ihrer Kandidatur für ein Sachsen-Anhalt, das zusammenhalte, statt sich spalten zu lassen.

Die AfD hatte die Landtagswahl im September gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Keine andere Partei will mit ihr koalieren. AfD-Fraktionschef Siegmund will dennoch Ministerpräsident werden und eine Regierung bilden.

Zuletzt hatte er entgegen früheren Aussagen nicht mehr ausgeschlossen, auch in einem zweiten oder dritten Wahlgang anzutreten. Dabei verwies er auf die Entscheidung der CDU-Fraktion, bei der Abstimmung nahezu geschlossen den Raum zu verlassen. Siegmund benötigt im ersten und möglicherweise zweiten Wahlgang drei Stimmen anderer Parteien, um gewählt zu werden. In einer dritten Abstimmung würde eine einfache Mehrheit ausreichen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.