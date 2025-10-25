Republik Irland

Präsidentschaftswahl in Irland (Niall Carson / PA Wire / dpa / Niall Carson)

Nach der Auszählung von zwei Dritteln der Stimmen liegt sie nach Informationen irischer Medien deutlich vor ihrer Konkurrentin, der früheren Ministerin Humphreys von der Mitte-Rechts-Partei Fine Gael. Connolly wird von linksgerichteten Parteien wie Sinn Féin, der Labour Party und den Sozialdemokraten unterstützt und hat vor einer Militarisierung der EU gewarnt. Kritisiert wurde die 68-Jährige wegen ihrer Ansichten zum Gaza-Krieg. Unter anderem warf sie Israel Völkermord vor.

Der bisherige Amtsinhaber Higgins durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren. Das Präsidentenamt hat in dem EU-Mitgliedsstaat Irland weitgehend zeremoniellen Charakter. Das offizielle Ergebnis der Wahl soll am Abend vorliegen.

