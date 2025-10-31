Niederlande

Der Vorsitzende der niederländischen D66, Rob Jetten, beansprucht die Regierungsbildung für sich. (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis nach Auszählung der Stimmen fast aller Wahlbezirke bekannt. Die Partei des Rechtspopulisten Wilders liegt auf Platz zwei.

Wahlsieger Jetten sprach von einem historischen Sieg. Er werde versuchen, so schnell wie möglich eine Regierung der breiten politischen Mitte zu bilden. Mögliche Partner sind die Christdemokraten und die rechtsliberale VVD. Allerdings ist noch eine vierte Partei für eine stabile Mehrheit nötig.

Wilders hat die Wahlniederlage bislang nicht anerkannt. Das offizielle Endergebnis wird für Montag erwartet.

Seit der Wahlnacht vom Mittwoch war das Ergebnis unklar. Nach Angaben des ANP-Wahldienstes liegt D66 nun uneinholbar vorn.

