Agenturangaben

Rob Jetten, niederländischer Politiker der Partei D66 (picture alliance / ANP)

Sie liegt nach Auszählung fast aller Stimmen knapp aber uneinholbar vor der Partei des Rechtspopulisten Wilders, wie die Agentur ANP mitteilte. Beide Parteien kommen demnach auf 26 Sitze im neuen Parlament. Der Spitzenkandidat von D66, Jetten, erklärte sich auf Basis der Auswertung zum Wahlsieger.

Um eine Regierung zu bilden, ist D66 auf die Beteiligung von mindestens drei weiteren Parteien angewiesen. Beobachter erwarten daher langwierige Koalitionsverhandlungen. Das offizielle Endergebnis der Parlamentswahl wird für Montag erwartet.

