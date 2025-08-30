Bundestagspräsidentin

Julia Klöckner (CDU), Präsidentin des Bundestags (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Klöckner habe eine klare Haltung und eine neue Frische ins Amt gebracht, sagte Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Den Vorwurf des früheren Vizekanzlers Habeck von den Grünen, die CDU-Politikerin Klöckner habe stets nur gespalten statt zusammengeführt, wies Linnemann zurück. Der CDU-Generalsekretär sagte mit Blick auf Habeck, der aus dem Bundestag ausscheidet, er würde nicht einen solchen Abschied wählen und nachtreten.

