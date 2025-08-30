Bundestagspräsidentin

Klöckner habe eine klare Haltung und eine neue Frische ins Amt gebracht, sagte Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Den Vorwurf des früheren Vizekanzlers Habeck von den Grünen, die CDU-Politikerin Klöckner habe stets nur gespalten statt zusammengeführt, wies Linnemann zurück. Der CDU-Generalsekretär sagte mit Blick auf Habeck, der aus dem Bundestag ausscheidet, er würde nicht einen solchen Abschied wählen und nachtreten.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.