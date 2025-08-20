Deutschland-Tour

Beim einzigen deutschen Etappenrennen siegte der Norweger Sören Waerenskjold im Prolog rund um das Weltkulturerbe Zeche Zollverein. Der Brite Samuel Watson kam knapp dahinter auf den zweiten Rang, der Österreicher Marco Haller wurde Dritter. Bester Deutscher war Marius Mayrhofer auf Platz 14. Lipowitz wurde 36. der Tageswertung.
Bei der ersten Etappe stehen für die Radprofis 202,6 Kilometer zwischen Essen und Herford an. Das fünftägige Etappenrennen endet am Sonntag in Magdeburg.
