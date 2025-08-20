Deutschland-Tour

Lipowitz wird gefeiert - Norweger gewinnt Prolog

Der deutsche Radsport-Star Florian Lipowitz ist bei seinem ersten Rennauftritt nach dem dritten Gesamtrang bei der Tour de France unter großem Beifall empfangen worden. Der Kletterspezialist hatte bei dem flachen Auftakt-Einzelzeitfahren der Deutschland Tour auf etwas mehr als drei Kilometern zwar wenig Chancen auf den Tagessieg, wurde aber von den Fans in Essen gefeiert.