Triathlon
Lisa Tertsch wird Kurzdistanz-Weltmeisterin

Lisa Tertsch aus Darmstadt ist die erste deutsche Triathlon-Weltmeisterin. Beim Finale der WM-Serie im australischen Wollongong südlich von Sydney sicherte sich die 26-Jährige nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen ihren zweiten Saisonsieg und damit den historischen Titel. 

    Lisa Tertsch aus Deutschland hält ein Band mit der Aufschrift "Championship Finals Wollongong 2025" in die Höhe.
    Lisa Tertsch gewinn bei der Triathlon-WM in Wollongong und sichert sich damit den WM-Titel. (AAP / dpa / Dean Lewins)
    Tertsch schaffte die olympische Distanz in 1:56:50 Stunden. Damit lies sie bei der achten Saisonstation sowohl die Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand aus Frankreich hinter sich als auch die Britin Beth Potter, die vor dem Rennen in der Gesamtwertung punktgleich an der Spitze gelegen hatten. Potter wurde am Ende nur 16., Beaugrand stieg auf der Laufstrecke entkräftet aus.
    Aus dem deutschen Team überzeugte zudem Tanja Neubert als Neunte, Selina Klamt schied dagegen nach einem Sturz mit dem Rad aus.
    Nach dem guten Saisonbeginn mit Auftaktsieg in Abu Dhabi und Rang drei im japanischen Yokohama war Tertsch im Saisonverlauf zunächst etwas aus dem Tritt geraten. Doch im Herbst fand die deutsche Meisterin über die Sprintdistanz wieder zu alter Stärke zurück und ermöglichte sich mit Rang drei im tschechischen Karlsbad und dem zweiten Platz in Weihai/China den finalen Coup.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.