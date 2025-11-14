Ticketsteuer-Senkung

Flugtickets sollen nach dem Willen der Koalition günstiger werden. (Imago/McPhoto)

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Beisel lobte die Pläne als wichtiges und dringend benötigtes Signal für den Luftverkehrsstandort Deutschland. Ähnlich äußerte sich der Branchenverband BDL. Hauptgeschäftsführer Lang sagte, die Bundesregierung habe Wort gehalten und der jahrelang weiter steigenden Kostenspirale bei Steuern und Gebühren für den Luftverkehr ein Ende gesetzt. Bei der Lufthansa hieß es, die Bundesregierung zeige, dass sie den Ernst der Lage im Luftverkehr erkannt habe.

Greenpeace-Chef Kaiser sprach dagegen von einem schlechten Scherz. Während auf der Weltklimakonferenz in Brasilien um die Reduktion von CO2-Emissionen gerungen werde, verteile die Bundesregierung Steuer- und Preisgeschenke an die fossilen Industrien.

