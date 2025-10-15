Nius und andere

LobbyControl schlägt als Beispiel einen Parteispendendeckel vor. (Sascha Steinach via www.imago-images.de)

Die Kampagnen lassen sich nicht immer auf einen Urheber zurückführen. Meistens gibt es keinen einzelnen, zentralen Akteur. Im Internet finden sich in der Regel Gleichgesinnte zusammen. Sie treiben ihre Ziele aus Eigenantrieb und ohne Absprachen voran. Insgesamt zwei Drittel der letztlich erfolgreichen Kampagne gegen die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Brosius-Gersdorf, gehen laut einer Untersuchung der Denkfabrik Polisphere auf die AfD und deren Umfeld zurück. Gesteuert gewesen sei es nicht, erklärte Geschäftsführer Philipp Sälhoff. Das sei eben auch gar nicht nötig. Es handele sich im Internet um eine sehr eingespielte Szenerie. Irgendjemand in den Sozialen Medien oder ein Blog oder ein Alternativmedium bringt einen Beitrag, und andere aus der Szene springen darauf an und verbreiten ihn. Das ist einstudiert. Da müsste niemand unbedingt jemanden erst anrufen oder antexten.

