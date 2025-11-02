Die Los Angeles Dodgers nach dem Sieg über die Toronto Blue Jays. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Nathan Denette)

Catcher Will Smith erzielte im elften Spielabschnitt den entscheidenden Punkt zur Führung. Zuvor hatte Miguel Rojas den Ausgleich für die Dodgers erreicht, die den Großteil der Partie zurücklagen.

Zum wertvollsten Spieler der Finalserie wurde der japanische Pitcher Yoshinobu Yamamoto gekürt. Er gewann alle seine drei Final-Einsätze und sicherte auch den Sieg in Spiel sieben, indem er nach seiner Einwechslung keinen Punkt der Blue Jays mehr zuließ.

Dritter Titel in sechs Jahren

Die Dodgers gewannen nach 2020 und 2024 den dritten Titel in sechs Jahren. Zuletzt war im Jahr 2000 den New York Yankees die erfolgreiche Titelverteidigung in der MLB gelungen. Die MLD organisiert als Baseball-Verband den Spielbetrieb der beiden nordamerikanischen Baseball-Profiligen, der National League und der American League. Die Blue Jays, das einzige kanadische Team der Liga, müssen weiter auf die erste Meisterschaft seit 1993 warten.

