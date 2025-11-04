WM-Qualifikation
Losglück für deutsche Fußballerinnen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat für die WM-Qualifikation eher leichte Gegner zugelost bekommen. Die deutschen Fußballerinnen spielen gegen Norwegen, Österreich und Slowenien. Anders sieht es für Weltmeister Spanien und Europameister England aus. Die beiden Teams spielen in einer Gruppe gegeneinander und nur die vier Gruppensieger qualifizieren sich direkt.

    Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft auf dem Spielfeld, eine Spielerin hebt den linken Arm und jubelt.
    Die DFB-Frauen haben in der WM-Qualifikation machbare Gegner. (Georg Hochmuth / APA / dpa / Georg Hochmuth)
    Sieben WM-Tickets werden allerdings über Play-offs ausgespielt, sodass auch die Gruppenletzten noch eine Chance haben, sich zu qualifizieren. Hinzu kommt ein weiterer Platz über die interkontinentalen Play-offs. Die Gruppenspiele finden zwischen März und Juni 2026 statt. Die Play-offs werden von Oktober bis Dezember ausgetragen. Die Weltmeisterschaft findet im Sommer 2027 in Brasilien statt.
    Die deutschen Frauen bestreiten vor der WM-Qualifikation noch die Finals der Nations-League gegen Spanien. Das Hinspiel ist am 28. November in Kaiserslautern, die Entscheidung fällt am 2. Dezember in Madrid.
