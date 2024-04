Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die Bomben hätten ein Krankenhaus in der Stadt Mindat im Westen Myanmars getroffen, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Mindestens vier Menschen seien dabei ums Leben gekommen, 15 weitere Personen seien verletzt worden, hieß es. In Mindat hatten Aufständische schon kurz nach dem Putsch des Militärs im Februar 2021 begonnen, Widerstand gegen die Generäle zu leisten. Erst am Mittwoch hatte die Chinland Defence Force den dritten Jahrestag ihrer Gründung zur Bekämpfung der Junta gefeiert. Mittlerweile kontrolliert die Gruppe verschiedene Gebiete außerhalb der Stadt.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.