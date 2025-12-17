Notfallversorgung

Es könne nicht sein, dass Menschen Angst hätten, den Rettungswagen zu rufen, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Deswegen sei es wichtig, die geplante Notfallreform der Bundesregierung zügig auf den Weg zu bringen. Neben einer vernünftigen Kostenaufteilung braucht es laut Machalet eine Ersteinschätzung von Patienten, die die Notrufnummer 112 wählen. So könne die Zahl der Leerfahrten auf ein Mindestmaß reduziert werden.
In Nordrhein-Westfalen verhandeln Städte und Kommunen mit den gesetzlichen Krankenkassen über die Kosten sogenannter Fehlfahrten. Das sind Einsätze, bei denen ein Rettungswagen gerufen wird, der Patient aber vor Ort behandelt werden kann. Als erste Großstadt hat Essen nun einen Eigenanteil für Patienten in solchen Fällen beschlossen. Er soll für gesetzlich Versicherte künftig 267 Euro betragen.
Gebühren für den Krankenwagen – Essen bittet Bürger zur Kasse (Audio)
