Wie die Wahlkommission mitteilte, setzte er sich gegen Amtsinhaber Ramkalawan durch. Auf Herminie entfielen demnach knapp 53 Prozent der Stimmen. Seine Partei "United Seychelles" konnte bereits bei den Parlamentswahlen im vergangenen Monat die Mehrheit zurückerobern. Sie hatte bis 2020 jahrzehntelang regiert.
Die Seychellen mit ihren rund 120.000 Einwohnern sind ein wichtiges Ziel für Touristen. Der aus 115 Inseln bestehende Staat vor der Ostküste Afrikas hat jedoch eine der weltweit höchsten Raten von Heroinabhängigkeit. Zudem gelten die Seychellen als stark vom Klimawandel bedroht.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.