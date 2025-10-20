Frankreichs Präsident Maron im Louvre (Archivbild) (picture alliance / abaca / Jacovides Dominique / Pool )

Auf der Plattform X teilte er zudem mit, man werde die Werke wiederfinden und die Täter vor Gericht stellen. Macron betonte, dass das im Januar vorgestellte Projekt zur Modernisierung des Louvre auch eine Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen vorsehe.

Nach Angaben des französischen Kulturministeriums wurden acht Schmuckstücke von unschätzbarem kulturellen Wert gestohlen. Die Diebe hätten zunächst auch noch ein neuntes Exponat entwendet, dieses aber während der Flucht in der Nähe des Museums verloren. Nach dem Einbruch im Louvre fahndet die französische Polizei nach vier Männern. Diese hätten während der Tat Gesichtsmasken getragen und seien auf Motorrollern mit hoher PS-Zahl geflüchtet, sagte die leitende Staatsanwältin am Abend im Sender "BFM TV".

