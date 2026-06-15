US-iranisches Abkommen

Wird ein internationales Staatenbündnis bald die Straße von Hormus schützen? (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Frankreichs Präsident Macron erklärte, im Fall einer Unterzeichnung der Übereinkunft könne sein Land innerhalb von Tagen Militärflugzeuge, Fregatten und seinen Flugzeugträger zur Absicherung der Meerenge zusammen mit Partnern entsenden.

Japans Ministerpräsidentin kündigte Unterstützung an. Vom stellvertretenden Bundesregierungssprecher Hille hieß es, an einem möglichen Einsatz zur Absicherung der Straße von Hormus könne sich bald auch die Bundeswehr beteiligen. Er sei optimistisch, dass das dafür nötige Bundestagsmandat zügig verabschiedet werden könne - gegebenenfalls auch bis Freitag. Unter Führung von Frankreich und Großbritannien ist schon länger eine Marinemission in der Meerenge geplant, die nach einem Ende der Kampfhandlungen in der Region beginnen soll.

Die Absichtserklärung zwischen USA und Iran sieht unter anderem eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vor. Teheran könnte iranischen Medienberichten zufolge nach einer Übergangsfrist Gebühren für die Durchfahrt der Meerenge verlangen. Aus Washington gibt es bisher keine Stellungnahme dazu. Präsident Trump hatte zuletzt jedoch betont, die erzielte Vereinbarung stelle sicher, dass die Straße von ​Hormus "dauerhaft gebührenfrei" bleibe.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte eine sofortige Öffnung der Meerenge. Die geplante Freigabe für die kommerzielle Schifffahrt sei für die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Vom chinesischen Außenministerium hieß es, man hoffe, dass die USA und der Iran die vorläufige Absichtserklärung wie geplant unterzeichneten und die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus so bald wie möglich wiederhergestellt werde.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.