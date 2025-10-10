Emmanuel Macron sucht einen neuen Regierungschef. (IMAGO / / Felix Zahn)

Macron empfing führende Politiker - unter Ausschluss der Rechts- und Linkspopulisten - im Elysée-Palast. Es sei ein Moment der gemeinsamen Verantwortung, teilte das Präsidialamt mit. Macron hatte sich eine Frist bis heute Abend gesetzt, um einen neuen Premierminister zu benennen. Diesem muss es nach mehreren gescheiterten Anläufen gelingen, den dringend nötigen Sparhaushalt durch das Parlament zu bekommen.

Am Montag hatte Regierungschef Lecornu seinen Rücktritt erklärt, nachdem die von ihm vorgestellte Regierungsmannschaft deutliche Kritik ausgelöst hatte.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.