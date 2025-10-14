In Madagaskar demonstrieren seit Wochen vor allem junge Menschen. (Mamyrael/AP/dpa)

Für die Amtsenthebung votierte eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten.

Rajoelina hatte versucht, die Abstimmung zu verhindern, indem er das Parlament für aufgelöst erklärte. Der Oppositionsführer bezeichnete das auf Facebook veröffentliche Dekret jedoch als rechtlich unwirksam.

Präsident Rajoelina war nach wochenlangen regierungskritischen Protesten an einen unbekannten Ort im Ausland geflohen. Zuvor hatte sich eine wichtige Armee-Einheit auf die Seite der Demonstranten gestellt. In Madagaskar gehen seit Wochen Zehntausende überwiegend junge Menschen auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt des Präsidenten und umfassende Reformen.

