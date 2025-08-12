Nahost-Krieg

US-Pop-Sängerin Madonna. (picture alliance / Charles Sykes / Invision / AP)

"Heiliger Vater, bitte gehen Sie nach Gaza und bringen Sie Ihr Licht zu den Kindern, bevor es zu spät ist", heißt es in einem Beitrag, den Sie in den Sozialen Medien verbreitete. Als Mutter könne sie das Leiden der Kinder nicht ertragen, führte die 66-Jährige anlässlich des Geburtstags ihres Sohnes aus. Der Papst sei der Einzige, dem der Zugang zu Gaza nicht verwehrt werden könne. Die Künstlerin ist als Madonna Louise Ciccone, Tochter von Einwanderern aus Italien, katholisch sozialisiert.

Leo hatte jüngst zum Abschluss eines Jugendtreffens in Rom die Solidarität der Kirche mit jungen Menschen in Kriegsgebieten betont. Man stehe an der Seite der jungen Menschen in Gaza, in der Ukraine und in allen Ländern, die vom Krieg erschüttert seien, sagte er beim Abschlussgottesdienst des Treffens.

Immer wieder machen Künstler auf den Gazakrieg aufmerksam und fordern die Einstellung der Kriegshandlungen. Zuletzt schlossen sich in Deutschland rund 400 Prominente einem offenen Brief an. Die humanitäre Lage in Gaza hat sich in den vergangenen Monaten massiv zugespitzt. Israel schränkt die Lieferung von Hilfsmitteln ein und argumentiert, dass die Terrororganisation Hamas andernfalls Nutzen daraus ziehen könne. Nach wie vor hat die Hamas nicht kapituliert und hält mehrere Geiseln aus Israel gefangen. Die teilweise rechtsextreme Regierung in Jerusalem kündigte an, den Krieg ausweiten zu wollen, um Gaza-Stadt vollständig einzunehmen.

