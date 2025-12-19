Der FSV Mainz 05 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

Damit zog Mainz erstmals in seiner Vereinsgeschichte ins Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs ein. Die Tore für den Tabellenletzten der Bundesliga erzielten Kapitän Silvan Widmer (44. Minute) und Nadiem Amiri per Handelfmeter (49.). Damit feierte der neue Mainzer Trainer Urs Fischer ein gelungenes Heimdebüt.

Damit kommt Mainz um die beiden Playoff-Spiele im Februar herum und steigt Achtelfinale am 12. März wieder ein. Mögliche Gegner dort sind Zrinjski Mostar aus Bosnien/Herzegowina, Sigma Olmütz aus Tschechien, der FC Lausanne aus der Schweiz oder Crystal Palace aus England.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.