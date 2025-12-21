Jae-sung Lee (FSV Mainz, l.) und Jackson Irvine (FC St. Pauli) im Zweikampf (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Stephan Hahne)

Im Kellerduell der Fußball-Bundesliga haben sich Schlusslicht FSV Mainz 05 und der FC St. Pauli torlos getrennt. Den Gastgebern gelang mit dem 0:0 im letzten Spiel vor der Winterpause nicht die dringend benötigte Entlastung auf dem Punktekonto. Drei Tage nach dem umjubelten Einzug ins Achtelfinale der Conference League lieferten die Rheinhessen vor 33.000 Zuschauern eine enttäuschende Offensivleistung ab und gehen mit weiter vier Punkten Rückstand auf die Hamburger in die kurze Winterpause. Auch St. Pauli überwintert im Abstiegskampf in der Gefahrenzone.

Im zweiten Sonntagsspiel sicherte sich der FC Bayern zum 28. Mal die sogenannte Herbst- oder Hinrundenmeisterschaft. Die Münchner gewannen zum Jahresabschluss mit 4:0 (2:0) beim abstiegsgefährdeten 1. FC Heidenheim und feierten damit den 22. Sieg im 25. Pflichtspiel der Saison. In die letzten beiden Partien der Hinrunde im Januar geht die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit neun Punkten Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Josip Stanisic (15. Minute), Michael Olise (32.), Luis Díaz (86.) und Harry Kane (90.+2) trafen vor 15.000 Zuschauern für die Münchner. Heidenheim kassierte in der 15. Liga-Partie der laufenden Spielzeit schon die 10. Niederlage und überwintert auf einem direkten Abstiegsplatz.

