Gesundheitskosten

Ein Arzt stellt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. (picture alliance / blickwinkel / McPHOTO / B. Leitner)

Er begrüße den Vorschlag des Chefs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, über die Notwendigkeit und den Zeitpunkt solcher Bescheinigungen zu diskutieren, sagte der SPD-Politiker in Mainz. Gassen hatte dafür plädiert, eine Krankschreibung erst ab dem vierten Arbeitstag verpflichtend zu machen. Hoch betonte, er würde sogar einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen vorschlagen. Damit könne man konkret Bürokratie in den Arztpraxen abbauen und die Mediziner entlasten. So bleibe mehr Zeit, Menschen zu behandeln, die wegen einer Krankheit kämen und nicht wegen einer Bescheinigung.

Arbeitgeberverbände hatte den Vorstoß Gassens als indiskutabel kritisiert, der einem Missbrauch weiteren Vorschub leiste.

