Landgericht Mannheim

Am Rosenmontag (3. März 2025) hatte der Mann sein Fahrzeug gezielt in eine Menschenmenge gelenkt und dabei eine Frau und einen Mann tödlich verletzt. (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Der Mann aus Ludwigshafen hatte am Rosenmontag Anfang März mit seinem Auto in der Mannheimer Fußgängerzone gezielt Passanten angefahren. Bewusst habe er bei seiner Tat das "Überraschungsmoment" ausgenutzt, hatte die Oberstaatsanwältin im Prozess ausgeführt. Eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann starben noch in der Fußgängerzone, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Zum Prozessauftakt hatte der Verteidiger des Angeklagten erklärt, sein Mandant habe die Amokfahrt in Offenbach geplant. Dort lebe der Vater des Mannes. Spontan habe er die Tat in die Mannheimer Innenstadt verlegt. Der 40-Jährige habe sich in einer "seelischen Krise" befunden, sagte der Anwalt. Ein Taxifahrer stoppte die Amokfahrt.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.