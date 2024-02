Die Fregatte "Hessen" ist Teil der EU-Marinemission "Aspides" im Roten Meer. (picture alliance / dpa / Michael Fischer)

Neben SPD, Grünen und FDP stimmten Abgeordnete von Union und AfD zu. Das Mandat ist zunächst auf ein Jahr befristet. Die Marine beteiligt sich mit der Fregatte "Hessen" an der EU-Mission "Aspides". Ziel ist es, Handelsschiffe im Roten Meer vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz zu schützen. Die "Hessen" war vor gut zwei Wochen mit 240 Soldaten an Bord von Wilhelmshaven aus in Richtung Einsatzgebiet in See gestochen. Die Fregatte befindet sich derzeit im östlichen Mittelmeer und soll nun durch den Suez-Kanal in das Rote Meer weiterfahren.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.