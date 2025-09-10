Trotz Konjunktur- und Konsumflaute rechnet die Medienbranche mit weiterem Wachstum. (dpa | Silas Stein)

Für 2025 rechnet der Verband, der die privaten Rundfunkanbieter vertritt, mit einem weiteren Plus auf 5,8 Milliarden Euro. Die Zahl der Bezahl-Abos bei Streaming-Plattformen liegt demnach inzwischen bei 22,1 Millionen. Im laufenden Jahr könnte sie auf 23,2 Millionen steigen, so die Prognose.

Über Streaming-Abos sowie den Kauf oder das Ausleihen von einzelnen Titeln seien im vergangenen Jahr Umsätze in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro erzielt worden, das waren 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Trotz der positiven Marktentwicklung beklagt Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg Schwierigkeiten der Branche. "Der ungleiche Wettbewerb durch große Big-Tech-Plattformen" bleibe eine der größten Herausforderungen im Markt.

