Auf einer Pressekonferenz in Rabat erklärte ein Vertreter der Vereinigung AMDH, die Zahl könne weiter steigen. Die Organisationen berufen sich auf offizielle Angaben, Medienberichte und eigene Recherchen. Zuletzt gab Ceutas Regionalpräsident Vivas die Opferzahl mit 100 an.
Nach spanischen Angaben hatten in der vergangenen Woche rund 72.000 Menschen Ceuta erreicht. Der Vorfall löste in der EU eine neue Debatte über Migrationspolitik und Grenzschutz aus.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.