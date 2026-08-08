Ceuta
Marokkanische NGOs: Mehr als 140 Menschen bei Andrang auf Ceuta gestorben

Nach Schätzungen marokkanischer Menschenrechtsorganisationen sind bei dem Massenandrang auf die spanische Exklave Ceuta mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen.

    Rund 72.000 Migranten haben laut den Behörden in der vergangenen Woche Ceuta erreicht. Viele Menschen drängen sich an der Küste zwischen dem Meer und dem Grenzzaun.
    Bei dem Massenandrang auf Ceuta kamen nach Angaben marrokanischer Menschenrechtsorganisationen mehr als 140 Menschen ums Leben. (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Marcos Moreno)
    Auf einer Pressekonferenz in Rabat erklärte ein Vertreter der Vereinigung AMDH, die Zahl könne weiter steigen. Die Organisationen berufen sich auf offizielle Angaben, Medienberichte und eigene Recherchen. Zuletzt gab Ceutas Regionalpräsident Vivas die Opferzahl mit 100 an.
    Nach spanischen Angaben hatten in der vergangenen Woche rund 72.000 Menschen Ceuta erreicht. Der Vorfall löste in der EU eine neue Debatte über Migrationspolitik und Grenzschutz aus.
    Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.