Enkeltrick und Anlagebetrug

Über 3.500 Betrugstelefonnummern wurden abgeschaltet.

Mehr als 3.500 von mutmaßlichen Betrügern genutzte Telefonnummern wurden abgeschaltet, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, das Landeskriminalamt und die Bafin mitteilten. Es bestehe der Verdacht, dass die Nummern für Anlagebetrug, den sogenannten Enkeltrick oder die Tarnung als falsche Polizeibeamte genutzt wurden. Neben deutschen Telefonnummern seien in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundeskriminalamt auch 355 österreichische Festnetznummern abgeschaltet worden.

Die Aktion stand den Angaben zufolge im Zusammenhang mit betrügerischen Onlineplattformen. Schon im Juni und im Oktober war bekannt geworden, dass etwa 2.200 illegale Domains beschlagnahmt und die Seiten vom Netz genommen worden waren. Rufnummern und Telekommunikationsdienstleistungen werden laut den Ermittlern oft an internationale Betrugsnetzwerke vermietet und massenweise für Straftaten genutzt.

