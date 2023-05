Der Republikaner Kevin McCarthy im US-Repräsentantenhaus (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / J. Scott Applewhite)

Man sei noch immer weit voneinander entfernt, sagte der republikanische Politiker in Washington. Er warf der Regierung vor, die Angelegenheit nicht ernst zu nehmen und keine Einigung anzustreben. Präsident Biden zeigte sich hingegen vorsichtig optimistisch. Man komme in den Verhandlungen voran. Morgen will Biden erneut zu einem Spitzentreffen im Weißen Haus einladen.

Die US-Regierung hatte am Wochenende erneut eindringlich vor einem Zahlungsausfall gewarnt. In den USA ist der geltende Schuldendeckel erreicht und das Finanzministerium muss auf Reserven zurückgreifen.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.