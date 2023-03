Krisentreffen

Ministerpräsidentin Schwesig (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Nach sechsstündigen Beratungen sagte Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD zwar zu, das Land werde weitere Plätze zur Erstaufnahme schaffen. Um wie viel die bisherige Zahl von 1.700 in den Landeseinrichtungen aufgestockt werde, sagte sie aber nicht. Aus fast allen Landkreisen kamen zuletzt Klagen, dass die Wohnraumkapazitäten erschöpft sind. Zugleich gibt es Widerstände in Teilen der Bevölkerung gegen neue Einrichtungen. In der Gemeinde Upahl etwa wurden für heute neue Proteste gegen den Bau eines Containerdorfes für bis zu 400 Menschen angemeldet.

