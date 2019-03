@mediasres im Dialog Wie verändert sich die Sprache durch die sozialen Netzwerke?

Kritiker behaupten, die Sprache in den digitalen Medien verrohe und verarme. Ist das wirkliche so? Oder springen uns die negativen Auswüchse einfach eher ins Auge? Welchen Eindruck haben Sie? Rufen Sie uns an unter 0221-345 3451 oder mailen Sie uns: mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.

Moderation: Bettina Köster