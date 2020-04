@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

Zulässig: BGH-Entscheidung über Veröffentlichung geheimer Afghanistan-Berichte • Identifizierungspflicht: Debatte über Klarnamen in sozialen Netzwerken • Reihe - Journalismus in der Pandemie: Bettina Böttinger • Presse in der Krise: Helfen Arbeitnehmer-Gutscheine den Lokalzeitungen? • Schlagzeile von morgen: Trierischer Volksfreund / Eifel-Mosel

