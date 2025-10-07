Gaza-Verhandlungen

Ort der Gaza-Gespräche: Das ägyptische Scharm El-Scheich (Peter Dejong / AP / dpa / Peter Dejong)

Im regierungsnahen Sender "Al-Qahera News TV" war von einer "positiven Atmosphäre" die Rede. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Verhandlungen sollen heute fortgesetzt werden. Grundlage der Gespräche ist ein von US-Präsident Trump vorgelegter Plan. Darüber verhandelt in Scharm el Scheich eine Delegation der Terrororganisation Hamas indirekt mit Vertretern Israels über Vermittler aus Katar, Ägypten und den USA. Laut dem Plan soll die Hamas in einer ersten Phase die verbliebenen Geiseln freilassen. Im Gegenzug sind eine Waffenruhe und die Entlassung Hunderter Palästinenser aus israelischen Gefängnissen vorgesehen.

Umstritten sind Fragen etwa zur Entwaffnung der Hamas und dem israelischen Truppenrückzug.

