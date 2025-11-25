Nach dem Kunstraub im Pariser Louvre hat die Polizei offenbar einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Thibault Camus)

Wie mehrere französische Medien unter Berufung auf die Ermittler berichten, soll es sich um den vierten direkt an dem Einbruch beteiligten Täter handeln. Außerdem wurden drei weitere mutmaßliche Helfer festgenommen. Seit dem Coup vor gut einem Monat hatten die Fahnder drei Männer gefasst, die unmittelbar an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, sowie mehrere mutmaßliche Helfer. Die Beute ist unterdessen noch nicht gefunden worden.

Die Männer waren durch ein Fenster in den Louvre eingedrungen und hatten acht kostbare Schmuckstücke früherer Königinnen und Kaiserinnen entwendet.

