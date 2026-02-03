Streit mit USA

Spiegel: NATO startet Planungen für Arktismission (IMAGO / Depositphotos / njarvis via imago-images.de)

Der Entwurf für einen Operationsplan könnte schon in der kommenden Woche vorliegen. Bei der Mission mit dem Namen "Arctic Sentry" - Wachtposten der Arktis - soll es sich um einen Überwachungseinsatz handeln. Hintergrund sind die von US-Präsident Trump geäußerten Ansprüche auf Grönland. Er hatte wiederholt geltend gemacht, die Sicherheit der Region sei nicht ausreichend gewährleistet. Die NATO hofft dieses Argument mit einem stärkeren militärischen Engagement in der Arktis zu entkräften.

Angaben aus NATO-Kreisen zufolge sollen die USA zudem ihre Militärpräsenz auf Grönland ausweiten dürfen und möglicherweise auch ein Mitentscheidungsrecht über bestimmte Investitionen auf der rohstoffreichen Arktisinsel bekommen. Sie ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 57.000 Einwohner.

