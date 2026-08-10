Drohnen am Leipziger Flughafen

Medienbericht: Videoaufnahmen zeigen offenbar gezielte Attacke auf ukrainische Maschine

Auf dem Flughafen von Leipzig/Halle hat die mit Sprengstoff beladene Drohne neueren Erkenntnissen zufolge offenbar gezielt eine parkende Frachtmaschine der Ukraine attackiert. Wie "Die Zeit" unter Berufung auf Videoaufnahmen berichtet, flog ein Objekt am Dienstagabend bereits vier Stunden vor dem Drohnenfund direkt auf die Maschine zu und schlug auf einer der Tragflächen ein.