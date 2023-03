Proteste in der Bevölkerung

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will sich Medienberichten zufolge am Vormittag zur geplanten Justizreform äußern. (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Galant hatte ein vierwöchiges Moratorium verlangt. Der Verteidigungsminister, ein Parteifreund von Regierungschef Netanjahu, warnte öffentlich, eine fortdauernde Spaltung der Bevölkerung in dieser Frage könne zu einer "wirklichen Bedrohung für die Sicherheit Israels" werden. Daraufhin ließ Netanjahu mitteilen, er habe Galant von seinen Aufgaben entbunden.

Justizminister droht mit Rücktritt, falls Reform nicht kommt

Laut der "Jerusalem Post" befürworteten später in einer Krisensitzung weitere Kabinettsmitglieder, die Justizreform auf Eis zu legen. Justizminister Levin drohte hingegen mit Rücktritt, sollte das Projekt nicht gegen alle Widerstände durchgesetzt werden. Der israelische Präsident Herzog erneuerte heute früh seine Kritik an dem Vorhaben und appellierte an die Regierung, es aufzugeben.

Nach der Entlassung von Verteidigungsminister Galant gingen gestern Abend zehntausende Menschen in Tel Aviv und anderen Städten des Landes auf die Straße. Sie schwenkten die israelische Flagge und forderten den Rücktritt Netanjahus, indem sie "Bibi hau ab!" skandierten. Der israelische Generalkonsul in New York, Zamir, legte aus Protest gegen die Entlassung Galants sein Amt nieder.

US-Regierung äußert sich besorgt

Weitere Beratungen der Koalitionsparteien sind für heute geplant. Die US-Regierung äußerte sich besorgt über die Lage in Israel und rief die Regierung zu einem Kompromiss in dem Streit auf.

Bisher ist vorgesehen, dass das israelische Parlament in der kommenden Woche über ein zentrales Element der Reform abstimmt: die Änderung des Verfahrens zur Ernennung von Richtern.

