US-Diplomatie

Das Gebäude des US-Außenministeriums in Washington D.C. (AFP/KAREN BLEIER)

Die "New York Times" und die "Washington Post" melden unter Berufung auf interne Dokumente, für das im Oktober beginnende Haushaltsjahr sei eine Budgetkürzung von 48 Prozent vorgesehen. Damit könnte ein Großteil der Gelder für internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen wegfallen. Auch die US-Generalkonsulate in Düsseldorf und Leipzig stehen den Berichten zufolge auf dem Prüfstand. Spekuliert wird über die Schließung von insgesamt zehn Botschaften und 17 Konsulaten. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington erklärte, die Pläne seien nicht abschließend abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.