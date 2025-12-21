US-Schauspieler James Ransone vor der Premiere von "The Sun of No One" beim Sundance Film Festival 2011 (George Frey / EPA / dpa / George Frey)

Der Schauspieler habe im Alter von 46 Jahren Suizid begangen, berichteten unter anderem "TMZ.com" und "USA Today" unter Berufung auf die örtlichen Gerichtsmediziner.

Ransone war für seine Rolle als Chester "Ziggy" Sobotka in "The Wire" bekannt geworden. Sein Schaffen umfasste mehr als 60 Produktionen.

Warnhinweis: Berichte über Suizid können beunruhigend oder verstörend wirken. Wir berichten deshalb nur in Ausnahmefällen darüber. Wenn Sie sich durch das Thema emotional belastet fühlen, nehmen Sie bitte Hilfe in Anspruch. Kostenfreie Hilfe zu jeder Zeit bietet zum Beispiel die Telefonseelsorge - unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder im Internet . Weitere Hilfsangebote finden Sie hier

