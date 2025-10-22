Südamerika

US-Kriegsschiffe machen Jagd auf Boote, die Drogenkartellen gehören sollen (AFP / MARTIN BERNETTI)

Wie unter anderem der Sender CBS meldet, erfolgte der Angriff an der Pazifikküste

Südamerikas. Mindestens zwei Menschen seien getötet worden. In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär nach eigenen Angaben wiederholt Boote von Drogenschmugglern in der Karibik beschossen. Dabei wurden mehr als 30 Menschen getötet.

Die US-Regierung beschuldigt unter anderem Kolumbien, im Kampf gegen die Produktion und den Handel mit Kokain und Fentanyl untätig zu sein. Kolumbiens Präsident Petro wiederum wirft dem US-Militär die Tötung von Zivilisten vor.

