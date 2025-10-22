Südamerika

US-Kriegsschiffe machen Jagd auf Boote, die Drogenkartellen gehören sollen (AFP / MARTIN BERNETTI)

Der Einsatz sei an der Pazifikküste Südamerikas in internationalen Gewässern erfolgt, erklärte US-Verteidigungsminister Hegseth. Dabei seien zwei Menschen getötet worden. Das Boot sei von einer Terrororganisation benutzt worden und mit Drogen beladen gewesen, erklärte der Pentagon-Chef, ohne Beweise vorzulegen.

In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär nach eigenen Angaben wiederholt Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik beschossen. Dabei kamen mehr als 30 Menschen ums Leben.

Die US-Regierung beschuldigt unter anderem Kolumbien, im Kampf gegen die Produktion und den Handel mit Kokain und Fentanyl untätig zu sein. Kolumbiens Präsident Petro wiederum wirft dem US-Militär die Tötung von Zivilisten vor.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.