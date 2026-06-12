Österreich

Dr. Clemens Pig ist zum ORF-Generaldirektor bestellt worden. (picture alliance / APA-Images / Thomas Ramstorfer)

Pig war bisher Geschäftsführer der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Der 51-Jährige gilt als technologieaffiner Medienmanager und integre Führungsfigur. TV-Erfahrung hat er nicht. Pigs Amtszeit als ORF-Generaldirektor beginnt am 1. Januar 2027.

Rechte FPÖ will Wahl anfechten

Mehr als 70 Kandidaten und Kandidatinnen hatten sich beworben. Die Wahl dürfte juristisch überprüft werden. Zumindest kündigte der Stiftungsrat Peter Westenthaler, der der rechten FPÖ nahesteht, eine Anfechtung der Wahl an. Der ehemalige Politiker sprach von einer "ekelhaften Inszenierung". Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP hätten sich bereits vor Ausschreibung des Postens auf einen Kandidaten verständigt.

Der bisherige ORF-Intendant Roland Weißmann war im März nach Vorwürfen zurückgetreten, die zunächst als "sexuelle Belästigung" kommuniziert, aber später als "unangemessenes Verhalten" bezeichnet wurden. Eine ORF-Mitarbeiterin hatte gegenüber dem Stiftungsrat Anschuldigungen erhoben. Weißmann bestreitet die Vorwürfe.

Der Sender wird bis zum Jahresende von der Journalistin Ingrid Thurnher geleitet. Der ORF verfügt über ein Gesamtbudget von rund 1,1 Milliarden Euro. Der Sender betreibt mehrere TV-Programme, zwölf Radioprogramme und ein umfangreiches Online-Angebot.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.