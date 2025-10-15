Die US-Regierung will verhindern, dass Journalisten Informationen aus dem Pentagon verbreiten, die nicht offiziell genehmigt wurden. (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Dazu gehören unter anderem die Sender CBS, ABC und CNN sowie den Republikanern nahestehende Sender wie Fox News und Newsmax. Die neuen Richtlinien stünden im Widerspruch zu den Grundsätzen der US-Verfassung und den Grundprinzipien des Journalismus, heißt es. Die Reporter müssen sich unter anderem bis heute Nachmittag per Unterschrift dazu verpflichten, keine Informationen ohne Genehmigung des Pentagon zu veröffentlichen. Tun sie dies nicht, verlieren sie ihre Akkreditierung.

US-Präsident Trump geht seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus gegen Medien vor, die nach seiner Darstellung Lügen und Falschinformationen über ihn und seine Regierung verbreiten.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.