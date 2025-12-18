Tierforschung

Guadeloupe in der Karibik. (Maxppp)

Gefunden wurden sie bei einer Expedition zur Erkundung der Artenvielfalt auf mehreren kleinen Inseln südlich von Guadeloupe. An der Erkundung waren einheimische und internationale Wissenschaftler beteiligt. Zu den neu entdeckten Arten zählen insbesondere Fliegen und ein winziger weißer Skorpion.

Jetzt soll genauer erforscht werden, wo genau die neuen Arten verbreitet sind, wie viele Exemplare es gibt - und ob sie direkt auch auf die Liste der gefährdeten Arten gehören. Die Forscher rechnen damit, dass das Jahre dauern wird.

