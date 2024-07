Studenten protestieren in Bangladesch (Bild vom Dienstag). (Habibur Rahman/ZUMA Press Wire/dpa)

Diese Zahl recherchierte die Nachrichtenagentur AFP in einer Abfrage aller Krankenhäuser in der Hauptstadt Dhaka. Die Kliniken berichteten demnach außerdem von mehreren hundert Verletzten. Inzwischen verhängte die Regierung für das gesamte Land eine Ausgangssperre.

Der Protest richtet sich gegen eine neue Regelung in Bangladesch, die vorsieht, dass 30 Prozent der gut bezahlten Stellen im öffentlichen Dienst an Familien von Militärangehörigen gehen, die am Unabhängigkeitskrieg 1971 beteiligt waren. Die Studenten fordern für die Vergabe der attraktiven Arbeitsplätze ein leistungsorientiertes System und lehnen die neu eingeführte Quote ab.

