Trümmer der Diskothek in Santo Domingo (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Uncredited)

155 Menschen wurden nach jüngsten Angaben verletzt. Einsatzkräfte suchen in den Trümmern weiter nach Verschütteten. Unter den Toten ist auch der bekannte Merengue-Sänger Rubby Perez. Er hatte in der Diskothek in der Hauptstadt Santo Domingo ein Konzert gegeben, als das Dach aus noch ungeklärter Ursache einstürzte. Präsident Abinader rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.