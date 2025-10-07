Deutsche Bahn

In einer Petition fordern Bürger die Wiedereinführung der Familienreservierung. (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski / SVEN SIMON)

Die Initiative für die Petition geht auf den Verkehrsclub Deutschland zurück. Verbandschef Kurzeck sagte der "Rheinischen Post", man habe die Eingabe mit den Unterschriften bereits der Bahn übergeben. Die Petition sei ein starkes Signal dafür, dass der Konzern mit seiner Service-Politik auf dem falschen Weg sei.

Bis zum Juni konnten Familien zum Pauschalpreis von 10,40 Euro Sitzplätze für alle Familienmitglieder reservieren. Inzwischen kostet die Reservierung für jedes Kind extra. Kurzeck betonte, eine Familie mit vier Personen müsse nun für Hin- und Rückfahrt 44 Euro für die Reservierungen zahlen. Die Bahn hatte argumentiert, dass Kinder bis 14 Jahre in Begleitung von Erwachsenen nichts für die Tickets zahlen müssen.

